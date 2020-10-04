Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Müzesi ve Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Kadın Müzesi ve Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan hareket ederek, Kasımpaşa’daki eski Kuzey Saha Komutanlığı’nda yapımı süren Kadın Müzesi’nin inşaatını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yükselen cami inşaatında da incelemelerde bulundu.
Ardından Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte, yapımı süren Tersane İstanbul’u da ziyaret etti.
İnşaatta bir takım incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Şubat’ta Tersane İstanbul’un temelini atmıştı. Tersane İstanbul, 280 bin metrekare alanda inşa ediliyor.
Haliçport olarak da bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.