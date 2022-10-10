Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor:

Son Kabine Toplantı'mızdan bugüne her zaman olduğu gibi milletimize hizmet dolu haftalar geçirdik. Etlik Şehir Hastanesi'ni hizmete açtık. Bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Her sabah dükkanını Bismillah diye açan esnaf ve sanatkarlarımızın yanların olmayı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi açıklayacağım.

Türkiye ekonomi programıyla dünyanın önünde gitmektedir. 1 Ekim'de milletvekillerimizle bir araya geldik.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı tarafından dile getirilen başörtü konusunda tarihi bir çağrı yaptık. 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusundaki sorunları çözmüştük. CHP Genel Başkanı tarafından yeniden gündeme getirilmesiyle yasakçı zihniyeti gördük. Biz de anayasal güvence teklifinde bulunduk. CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava nedeniyle iptal edilen bir düzenleme vardı. Bu düzenleme temelinde aile konusunu da kapsayan bir düzenleme yapmaları için talimat verdik. Konu Meclis'e geldiğinde kimin ne tutum göstereceğini göreceğiz.

ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLAR İÇİN ALINAN KARARLAR

Cuma günü İstanbul'da şah kulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi, Bektaşi vatandaşlarımız için adımlar attık. 7 Cemevi ile söz verdiğimiz hizmetleri de tamamlamış olduk. Ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlarken bu topraklarda yapılmamış hiçbir eser bırakmamakta kararlıyız. Alevi, Bektaşi vatandaşlarımızın tüm beklentilerini tespit ettik ve hemen çözülebilecek olanları çözdük. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

Cumartesi günü Balıkesir'de vatandaşlarımızla buluştuk, şehre indiğimiz andan Kuvayi Milliye Meydanı'na kadar attığımız her adımda bizi muhabbetle bağrına basan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplam yatırım bedeli 11 milyar liraya yaklaşan projelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Pazar günü Galataport'u ziyaret eden vatandaşlarımızla hasbihal etmeye fırsat buldum. Sonra TÜGVA gençliğiyle buluştum ve fevkalade geçti.

Ülke ve milletçe düzensiz göç akımından hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntılarla mücadele ediyoruz.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine biz hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde insanımızın işini, aşını güvence altına aldık. Bugün Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı ve tek haneli rakamlara geriledi. Böylece en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Hükümetlerimiz döneminin enflasyon ortalaması yüzde 13'ken enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, refah kaybını telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz.

TOKİ KAMPANYASI

Bugünkü Kabine Toplantımızda yeni değerlendirmeler yaptık. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 200 bin arsa kazandırma amacı taşıyan kampanyamızdaki son gelişmelerle ilgilidir.

Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz bir konu. Son dönemdeki emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi başka bir atılıma yöneltti. 7,2 milyon başvuru yapıldı, bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu rakamlar daha da artacaktır. Bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha da cesaretlendirdi. 250 bin olan konut sayısını 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. İlk etabı 2 yıl içinde teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsayla ilgili hazırlıkları tamamladık, nerede olacaklarını hazırladık.

Kuradaki ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Amacımız milletimizin olanı milletimize vermek. Arsa fiyatlarının piyasa bedelinin çok altında sunmakla kalmayıp bir an önce de evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Hak sahipleri çoğunluğu sağladığında TOKİ'ye başvurarak bu parsellerde konut yapılmasını isteyebilecek. Konut amaçlı arsaların başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Arsa tapularını Aralık ayından itibaren alabilecekler, 2 yıl içinde tamamı bitecek. 10 yıla varan vadelerle satılacak.