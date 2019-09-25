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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 00:33
  1. İngiltere Başbakanı Johnson
  2. Berat Albayrak
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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