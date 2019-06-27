0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’nın Osaka şehrine geldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’nın Osaka şehrine geldi.


Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere dün Türkiye’den ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TSİ 06.15’te Osaka’nın Kansai Havaalanı’na indi. TC TRK uçağıyla Japonya’ya gelen ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada ve Türkiye’nin Tokyo Büyükelçişi Hasat Murat Mercan tarafından karşılanan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.


28-29 Haziran’da gerçekleştirilecek zirvede önemli temaslarda bulunması beklenen Erdoğan’ın 29 Haziran günü ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde masada olacak ana konuların başında S-400 Hava Savunma Sistemleri ve F-35 savaş uçaklarının alım süreçlerinin yer alacağı tahmin ediliyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele geldiklerinde 2020 Olimpiyatları’nda Türkiye için özel olarak hazırlanan geleneksel Japon kimono kıyafetleriyle karşılandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne eksi rezervle başladı
    1. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    2. Rusya’da pistten çıkan uçak binaya..
    3. Yorgun yüz görüntüsüne dikkat
    4. Gökhan Yazgı kimdir? Kültür Varlıkları..
    5. Sosyal medyayı salladı! Türk pilottan..
    6. 130 bin asker zafiyet oluşturmaz
    7. KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için..
    8. Aras Kargo'dan sokak hayvanları için..
    9. Borsa, güne yükselişle başladı
    10. Atatürk Üniversitesi heyeti Ankara’ya..
    11. Kars Besi Organize Sanayi Bölgesi..
    12. GRAFİKLİ - Kupa Amerika'da çeyrek..
    13. Atatürk Üniversitesi Meteoroloji Genel..
    14. Gaziantep’te uyuşturucu ile mücadele
    15. “ETÜ-Atatürk Üniversitesi Ar-Ge..
    16. (Özel) Sultanbeyli’de gençlerin..
    17. Kerim Yılmaz kimdir? Kerim Yılmaz..
    18. Kadıköylüler anlatacak belediye..
    19. Gül veya Davutoğlu değil... İşte..
    20. Coca-Cola, onlarca projeyle..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor
    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor