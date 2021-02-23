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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yeşil sahaya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını gerçekleştirdiği Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yeşil sahaya indi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a şut çeken Erdoğan, penaltı atışını da gole çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 10:01:00 - 2021-02-23 10:12:01

İzmir programları kapsamında son olarak, telekonferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yeşil sahaya da indi.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Stadın zemininde de inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, penaltı atışı yaparken, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan da kaleye geçti. Erdoğan, penaltı atışını gole çevirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

"Durmak yok, gollere devam"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, penaltı atışlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken, "Durmak yok, gollere devam" açıklamasında bulundu.

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