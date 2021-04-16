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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a yapılacak yeni köprünün tarihini verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a yapılacak yeni köprünün tarihini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul’a yapılacak yeni bir köprünün müjdesini veren Erdoğan, tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’a yapılacak yeni köprünün tarihini verdi

Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ihale sürecinin sorulması üzerine, "Muhalefetin işi gücü bu ülkede herhangi bir şeyi, hayırlı bir işi yaptırmamak. Şu anda biz ilk adımı, inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Şimdi ilk etapta planlanan 6 köprü, bunun 7'de olma durumu var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah Haziran'da atacağız. Şu an itibarıyla da Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme, sahiplendirmeyle birlikte de inşallah bu adamı atıp temeli atacağız.

Bu temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bunları devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan da tabi çok ciddi hafriyat söz konusu olacak. Bu hafriyatların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak. Burada tabi küresel sermayeden, yerli sermayeyle bu işe girecek olanlar var. Veyahut konsorsiyum olarak sadece Türkiye'den bu işi yürütecek olanlar olabilir. Bir diğer taraftan da, yani dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adımı atmak da söz konusu" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Bfvfvv

Daha kanal olmadan köprüyü nereye yapıyorsunuz
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azmise

projelerine yetişemiyoruz, takip edemiyoruz Projelerin Sultanı Muhalefetin devreleri yanacak aklı almayacak onlara samandan bahsedeceksin
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