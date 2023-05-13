  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun

Yeniakit Publisher
2023-05-13 13:58:00 -

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı, bay bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin? Yavruları Kandil'e kaçıran teröristlerle utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun. Bay bay Kemal'in yanında kim var? Kandil var. Sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var onlar da utanmadan sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp duruyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri kapsamında bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak. İlk durağı Ümraniye olan Erdoğan, Sancaktepe'de vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Gelen rakam şu 50 bin, demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor. Bay bay Kemal buralara geldi mi? Gelmedi mi? Niye ya? Bu saatten sonra da gelecek hali yok fakat Sancaktepe hakikaten bu duruşuyla yarına farklı bir selam veriyor. Sancaktepe'nin güzel insanlarını kalbi duygularla selamlıyorum. Yarın "Anneler günü", cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın siz de kaleyi içeriden fethedeceksiniz. Buna hazır mısınız? Şurada bir kaç saat kaldı, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun

Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı, bay bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin? Yavruları Kandil'e kaçıran teröristlerle utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun. Bay bay Kemal'in yanında kim var? Kandil var. Sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var onlar da utanmadan sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp duruyorlar.

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı
AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Milletvekili Adayı Osman Gökçek canlı yayın sırasında ölüm tehdidi mesajı aldı

Seçim öncesi MİT'ten Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi
Seçim öncesi MİT'ten Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi

Gündem

Seçim öncesi MİT'ten Zillet'e şok! Haydar Demirel’i etkisiz hale getirdi

Türkiye için müthiş bir haber daha!
Türkiye için müthiş bir haber daha!

Gündem

Türkiye için müthiş bir haber daha!

Dayısı bile 'P.ç' dedi! Seçim öncesi Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım
Dayısı bile 'P.ç' dedi! Seçim öncesi Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım

Gündem

Dayısı bile 'P.ç' dedi! Seçim öncesi Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23