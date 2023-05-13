Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri kapsamında bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak. İlk durağı Ümraniye olan Erdoğan, Sancaktepe'de vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Gelen rakam şu 50 bin, demek ki Sancaktepe gümbür gümbür yarına yürüyor. Bay bay Kemal buralara geldi mi? Gelmedi mi? Niye ya? Bu saatten sonra da gelecek hali yok fakat Sancaktepe hakikaten bu duruşuyla yarına farklı bir selam veriyor. Sancaktepe'nin güzel insanlarını kalbi duygularla selamlıyorum. Yarın "Anneler günü", cennet annelerin ayakları altındadır. Annelerimizin kıymetini çok iyi bileceğiz. Anneler yarın siz de kaleyi içeriden fethedeceksiniz. Buna hazır mısınız? Şurada bir kaç saat kaldı, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun

Diyarbakır annelerini gözü yaşlı bırakan bu teröristlere karşı, bay bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kez ziyaret ettin? Yavruları Kandil'e kaçıran teröristlerle utanmadan sıkılmadan seçime giriyorsun. Bay bay Kemal'in yanında kim var? Kandil var. Sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Yanında da malum tipler var onlar da utanmadan sıkılmadan aynı yuvarlak masanın etrafında dönüp duruyorlar.

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