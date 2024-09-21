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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 13:18:00 - 2024-09-21 14:10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kalleş planını açıkladı

BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

 (BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim.

İsrail, Gazze'yi Nazi kampına çevirdi. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. İsrail zulmünün sona ermesi kalıcı ateşkesin temini için tüm dünyaya önemli görevler düşüyor.

İsrail Lübnan'a saldırılarla savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor.

BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

İsrail bir kez daha devlet gibi değil terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir.

Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır.

Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı.

(İsrail'in çağrı cihazı saldırıları) İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor.

Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Soykırımcı Katil İsrail terör devletinin ABD desteği ile her türlü insanlık dışı mezalimliklere sebep oldu, oluyor, olacaktır. Bu saldırgan pitpul köpeği den daha beter olan İsrail kafirine kim DUR diyecek onun üzerinde konuşup, bir gün İsrail Kafirinin boynuna binmek lazım
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