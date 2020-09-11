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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:11:11 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
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