Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.