Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Ruhani görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.