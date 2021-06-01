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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Garibashvili'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Konuk Başbakan Garibashvili'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Garibashvili'ye protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Garibashvili'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Garibashvili'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Garibashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Garibashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Garibashvili, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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