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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angola ziyareti kapsamında Angola Meclisi'ne hitap etti. Başkan Erdoğan açıklamasında: "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:50:00 - 2021-10-18 17:15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisi Özel Oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin boşa çıkarılmasında Meclisimiz büyük rol oynamıştır.

Türkiye olarak Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin Afrika halklarıyla olan münasebeti 10. yüzyıla dayanmaktadır.

"İnsanlığın kaderi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz"

İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz.

Burs ve ücretsiz eğitim

Kıtanın en büyük ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı için burs programı düzenledik. 5 bin civarında lisans, yüksek lisans ve doktora alanında ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz.

Türkiye olarak, Afrika Kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.

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