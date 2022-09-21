Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss'ı kabul etti
BM açılışının ardından Newyork'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor.
Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Yeni başbakan ile ilk görüşme
Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk görüşmesini gerçekleştirdi.