Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki ilimize elektrik ve doğal gaz müjdesi
41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarının 3 ay ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmişti.
Depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar; Elazığ ve Malatya illerini etkileyen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; depremde zarar görenlerin, elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay süreyle ertelenecek.
Kararda belirtilen erteleme; 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerini kapsıyor.
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar; depremden dolayı iş yeri veya konutu yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen tüketicileri kapsıyor.
İşte o karar: