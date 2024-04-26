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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 36 bin sözleşmeli personel alınacak
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 36 bin sözleşmeli personel alınacak

Yeniakit Publisher
2024-04-26 01:40:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 36 bin sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Sağlık Bakanlığı, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği belirtildi. Yayımlanan kararda; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı bildirildi.

Eleman alımına 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtildi.

TÜBİTAK personel alacak
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