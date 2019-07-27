0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak oldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.

Atama kararı yayımlandı

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Atama Kararlarında yer alan Rektör atamaları şöyle gerçekleşti;

Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:23
  1. Sinop
  2. Ordu
  3. Manisa
  4. Kütahya
  5. İstanbul
  6. Giresun
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz..
    2. MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk..
    3. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    4. Yılmaz Can kimdir? Giresun..
    5. Eski bakan Işılay Saygın hayatını..
    6. Milli Savunma Bakanlığı: 72 terörist..
    7. İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman..
    8. Associated Press servis etti... Avrupa..
    9. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    10. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü..
    11. Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem..
    12. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar..
    13. Kara yollarında durum
    14. Mahmut Ak kimdir nerelidir? İstanbul..
    15. Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
    16. MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11..
    18. Ahlak polisinden masaj salonlarına..
    19. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    20. Hastaneye gidince anlaşıldı… 85 yıldır..
    21. Acı biber tüketimi demans (bunama)..
    22. Kağıthane’de freni boşalan halk..
    23. Çiftçiler mısır tarlasına ekti…..
    24. Çetin Akdeniz ve ekibi mest etti
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    26. Genç yüzücüler kıyasıya yarıştı
    27. Eski Bakan Güney ve Milletvekili..
    28. Şölenlerin 5. gününde Karadeniz..
    29. Kurban Bayramı için geri sayım…..
    30. Dedektörle arazide 2 kilo ham altın..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz