Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye yeni rektör
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı. İstanbul Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak oldu.27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.
Atama kararı yayımlandı
Ayrıca, Cumhurbaşkanı Atama Kararlarında yer alan Rektör atamaları şöyle gerçekleşti;
Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurga, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in ise Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına karar verildi.
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