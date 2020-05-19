Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katıldı: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf?" dedi.

Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, Ilısu Barajı'nın, en büyük faydayı görecek olan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

"Herhalde terör örgütleri bu sudan da nasibini almazlar diye düşünüyorum." diyen Erdoğan, onların bu barajları kullanım emellerinin farklı olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi ve sosyal tartışmaların içinde kaybolup giderken çağın temel hizmetlerinden mahrum kalan milletin çok büyük acılar çektiğini anlattı.

- "Hiçbir alanı ihmal etmedik"

Bundan 18 yıl önce Türkiye'yi demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasında yükseltme azmi ile yola çıktıklarında birilerinin birkaç yıl iktidarda kalıp gideceklerini düşündüğüne vurgu yapan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama biz planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık dilimlere göre yaparak geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık ve dedik ki eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört temel taş üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz ve buna daha sonra ulaşımı ilave ettik, tarımı ilave ettik ve bunlarla beraber güçlenen bir Türkiye'yi inşa ettik."

Erdoğan, milletin de her seçimde artan bir oranda destek vererek kendilerine doğru istikamette yürüdüklerini gösterdiğini belirterek, sadece 18 yılda kendilerinden önceki 79 yılda yapılanların tamamının kimi alanlarda 5 katı, kimi alanlarda 10 katı ve daha fazlasını hizmet üretmeyi başardıklarını ifade etti.

Demokrasilerini güçlendirirken ekonomilerinin altyapısını da makro düzeyde dünyanın en üst ligine çıkma hedefine uygun seviyelere getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde ülkeyi kalkındırırken ulaşımdan tarıma, enerjiden turizme hiçbir alanı ihmal etmediklerini kaydetti.

- "Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun en somut örneklerini sulama ve enerji yatırımlarında görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 18 yılda toplam 8 bin 362 tesisi ülkemize kazandırdık. Türkiye, 2002 yılında 276 baraja sahipti. Biz buna 585 baraj daha ekledik. Ana muhalefetin başı konuşuyor, israftan bahsediyor, bu yatırımlar mı israf? 79 yılda bunların nesi vardı. Bunların üzerine inşa ettiklerimiz ortada. Şunu bir defa unutmayalım, gözünüz vardır görmezsiniz o ayrı mesele, diliniz vardır gerçekleri hakikatleri konuşmazsanız o da ayrı bir mesele ama bilesiniz ki bu millet, bu gerçeklerin hepsini görüyor. Benim çiftçi kardeşim bu inşa ettiğimiz barajları görüyor. Önümüzde inşallah peyderpey onları da göreceksin Bay Kemal ve diğer muhalifler ama Cumhur İttifakı'nı burada bir kenara koyuyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız ve bunları belki bir ay arayla belki daha kısa ama süratle bunların da açılışını yapıp inşallah bu yaz özellikle bu konuda bir zenginlik dönemi olacak. Enerjide, suda."

(Sürecek)