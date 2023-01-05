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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! 'Türkiye' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:59:00 - 2023-01-05 21:16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü! 'Türkiye' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız' dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, devam eden savaşa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundukları görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Nükleer güvenlik başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkelerimiz arasındaki güvenlik alanındaki iş birliğini, özellikle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum başta olmak üzere nükleer güvenlik konularını görüştük. Ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde yapılan esir takası ve tahıl anlaşmasındaki gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin barış formülü uygulamasının bir parçası olma isteğine minnettarız" diye konuştu.

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