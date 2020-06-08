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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:39:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.


Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi paylaştı. İki lider, Libya’nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırdı.

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