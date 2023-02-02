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Otomotiv Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci Togg'un hangi lidere gideceğini açıkladı
Otomotiv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci Togg'un hangi lidere gideceğini açıkladı

İlk seri üretim Togg'a talip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretilen ikinci aracın kime gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 02:14:00 -

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk aracına talip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aracın kime gideceğini canlı yayında açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talip olduğunu belirten Erdoğan, "Hemen sıraya İlham bey girdi. Aliyev 'İkinciyi bana ver' dedi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim 2022 tarihinde açıldı. Fabrikanın açılışı ile birlikte yerli otomobilde seri üretim süreci başladı.

İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Seri üretimin ardından ilk araca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talip olduğu belirtilmişti. Renk seçimine eşi Emine Erdoğan'la istişare yaptıktan sonra kırmızı olarak karar veren Erdoğan, ikinci Togg'a kimin talip olduğunu canlı yayında açıkladı.

"Sıraya İlham Bey girdi"

"Sipariş verdiniz mi?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Müsaade ette artık öyle olsun. Ama hemen sıraya İlham bey girdi. Aliyev 'İkinciyi bana ver' dedi." ifadelerini kullandı.

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