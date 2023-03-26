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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında depremzedelere sayı verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında depremzedelere sayı verdi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:32:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında depremzedelere sayı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, "GSB Yurtları İftar Buluşması’nda yaptığı konuşmada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için 1 yılda 650 bin konut inşa edileceğini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, "GSB Yurtları İftar Buluşması"nda konuşuyor. Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazanda gerek deprem bölgelerindeki gerek diğer vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz şarttır.

Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızla toparlanmayı sağlamak kolay değildir.

Depremzedelerimizde milletimizde şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir çalışma yaparak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır.
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