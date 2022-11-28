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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Mevlana'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Mevlana'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Konya'da toplu açılış töreninin ardından Hz. Mevlana'nın kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 01:07:00 - 2022-11-28 01:13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. İnfitar Suresi’ni okuyan Erdoğan'ın o anlarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kayıt altına aldı.

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