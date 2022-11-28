Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Mevlana'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
Konya'da toplu açılış töreninin ardından Hz. Mevlana'nın kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kur'an-ı Kerim okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında da dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. İnfitar Suresi’ni okuyan Erdoğan'ın o anlarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kayıt altına aldı.