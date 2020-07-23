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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hobi bahçeleri' ile ilgili devreye girdi! Tartışmalı teklif ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 'hobi bahçeleri' adı altında tarım arazilerindeki yapıların yıkılması ve yanıltıcı beslenme tavsiyelerinde bulunanlara ceza verilmesini öngören kanun teklifi 2020 yılının ekim ayına ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:51:00 - 2020-07-23 12:08:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hobi bahçeleri' ile ilgili devreye girdi! Tartışmalı teklif ertelendi

Kamuoyunda Canan Karatay düzenlemesi olarak bilinen ve gıdada yanıltıcı bilgilere ceza öngören kanun teklifi ekim ayına kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  gelen tepkiler üzerine devreye girdiği, gıdada sansür tartışmalarına sebep olsan kanun teklifinin yeniden gözden geçirilmesini istediği belirtildi.

TBMM Tarım Komisyonunda geçtiğimiz günlerde kabul edilen yasa teklifinde hobi bahçesi adı altında tarım arazileri üzerinde kurulan yapılarla ilgili cezaların artırılması ve bu yapıların yıkılmasına yönelik hükümler yer alıyor. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ‘Gıda Bilim Kurulu’ kurulması ve bu kurulun onayını almayan beslenme ve gıda konusundaki tavsiyelere izin verilmemesi öngörülüyor. Bilimsel bir ispata dayanmayan bu tür yayınlara 50 bin liraya kadar da para cezası verilmesi hükme bağlanıyor. Teklifte yer alan hobi bahçeleri ve gıda konusundaki bu düzenlemeler kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu. Özellikle beslenme ve gıda konusundaki önerilerin Gıda Bilim Kurulunun iznine tabi olması uygulamasının sansür manasına geleceği ileri sürülmüştü. AK Parti içinde de bu düzenlemenin alternatif tıp sektörüne zarar vereceğini yolunda görüşler dile getirilmişti.

Erdoğan: Yeniden çalışın

Hobi bahçelerine ilişkin düzenlemede ise cezaların yüksek olduğu, buralardaki yapıların yıkım sürecine ilişkin maliyetlerin vatandaşa ek yük oluşturacağı belirtiliyor. Bu tartışmalar sebebiyle; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun yeniden gözden geçirilmesini ve ekim ayına bırakılmasını istedi. AK Parti kurmayları, yeni dönemde tartışma konusu olan hükümlerle ilgili yeni bir çalışma yapılacağını, bu çerçevede kamuoyundaki endişelerin giderileceğini dile getirdi.

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Yorumlar

mazlum

milletin bir zevki vardı ona da burnunuzu sokunda o koca burnunuzu sokmadık yer kalmamış olsun
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1453 ERKAN

Selamunaleykum benimde bahse konu bahçem var fakat bahçesi olanlar çok abartılı ev yaptılar bu hobilikten çıktı en iyi ev yapma yarışına döndü fakat mütevazı bir küçük yapı olabilir içinde sıcaktan yada soğuktan korunmak için buralar kimi için müthiş bir rant kapısı oldu buda çok abartılı paralar dönüyor BU KONUYU SAYIN CUMHURBAŞKANIM RECEP TAYIB ERDOGAN BEY INŞALLAH HAYIRLI BİR NETİCE İLE BU SORUNLU İŞLERİDE HALLEDER DUUAMIZDASIN BAŞKANIM AYASOFYAYI AÇTINYA BAHÇEYİ YIKSANDA HOŞ
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