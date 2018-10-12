Cumhurbaşkanı Erdoğan: HDP’ye belediye kaptırmayın

Erdoğan, AK Parti’nin hafta sonu yapılan Kızılcahamam kampında Doğu ve Güneydoğu illerinin milletvekillerine önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Bölge milletvekilleri, kayyum olarak atanan belediye başkanlarının başarılı olmalarına rağmen, halkta karşılıklarının olmadığını, bu sebeple de yapılan işlerin AK Parti’nin hanesine yazılmadığını gündeme getirdi. Erdoğan’ın ise bu eleştirilere karşı şöyle konuştuğu öğrenildi:



“Kayyum olarak atanan arkadaşlarımız sonuçta bürokrat. Zor şartlarda görev yaptılar. O süreci hatırlayın. Her yer virane durumdaydı. Şimdi ise adeta ihya oldu. Bizim için önemli olan kayyum belediyelerinin başarılı olmaları ve başkanların işini iyi yapmaları. Bunu yaparken, siyasetçileri arkalarına alırlarsa daha iyi olur. Ama almıyorlarsa da ‘Niye almadın’ diyemeyiz. Onlar işlerini yapacak, biz gerisine karışmayız. Vatandaşla ilişkileri siyasetçiler kadar sıcak olmaması doğal. Ama bu açığı siyasetçiler olarak siz kapatacaksınız. Sahayı boş bırakmayın.”



HERKES SEFERBER OLMALI

Erdoğan, kayyum atanan belediyelerin, seçimlerde yeniden HDP’nin eline geçmemesi için herkesin seferber olması talimatını da verdi. Bölgede yapılan yatırımların ve hizmetlerin, eski ile karşılaştırılarak halka çok iyi anlatılmasını isteyen Erdoğan “Her şeye rağmen, buralar yeniden HDP’ye geçerse, her türlü tedbiri alacağız ve yeniden kayyum atayacağız” dedi.