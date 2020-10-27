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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:03:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay’da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
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