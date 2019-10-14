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Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın ne zaman biteceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı. Erdoğan, "Kobani ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın ne zaman biteceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman sonlanacağı hakkında bilgi vererek, "El Arab (Kobani) ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Kobani'yi kontrol altına alınca harekat neticesine ulaşacak"

Erdoğan, "Öncelikle Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km2'lik alana yoğunlaştık. 480 km2'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Ardından Ayn El Arab(Kobani) ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak" dedi.

"109 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı"

Erdoğan, "Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir" dedi.

"Harekatımızın teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır"

"Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanamaması için gayret gösteriyoruz. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Onların Patriot'u varsa bizim de 'Siper'imiz olacak. Kendi göbeğimizi kesiyoruz. Kesmeye devam edeceğiz. 30 kilometre derinlik. En batıdan en doğuya bunlar orayı terk edene kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 01:07
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Barış Pınarı Harekatı

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