Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddiaya belgeli cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın youtube kanalıyla ilgili olarak reklam alıyor iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsmail Cesur açıklama yaptı.

Cesur yaptığı açıklamada, "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalıdır.

Görselde bu özelliği kullanmak için başvuru dahi yapılmadığı açıkça görülmektedir." dedi.