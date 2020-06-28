Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddiaya belgeli cevap
Geçtiğimiz günlerde youtube üzerinden gençlerle yaptığı yayınla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında youtube üzerinden para kazanıyor iddiasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsmail Cesur cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın youtube kanalıyla ilgili olarak reklam alıyor iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsmail Cesur açıklama yaptı.
Cesur yaptığı açıklamada, "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalıdır.
Görselde bu özelliği kullanmak için başvuru dahi yapılmadığı açıkça görülmektedir." dedi.