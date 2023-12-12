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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Halil Umut Meler ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Halil Umut Meler ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Halil Umut Meler ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi.

Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. 

BAŞHEKİM DURUMUNU ANLATTI

Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut da Erdoğan'a Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yörübulut, "Durumu gayet iyi, biraz tansiyonu yükselmişti, şimdi düşürmeye başladık. Olayın verdiği gerginlik gibi duruyor. Çünkü öncesinden tansiyonu yok. Sol gözündeki kanama küçülmeye başladı. Orada ufak bir çatlak var; ama bizi sevindiren beyinle ilgili herhangi bir olay olmamış. İç organlarına baktık, orada bir kanaması yok. Akşam üzeri taburcu etmeyi düşünüyoruz, belki de yarın sabaha kalacak" diye konuştu.
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