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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara depreminin 20'nci yıl dönümüne ilişkin, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan, açıklamasında "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
  1. Erdoğan
  2. açıklama
  3. SİYASET Haberleri

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