Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için ham ediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine, sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Gençlerimiz önüne bir gelecek vizyonu koymak yerine kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışan siyasetçiler size asla örnek olamaz. Türkiye daha önce bu tarz siyasetçi profilleri görmüş ama hepsi eninde sonunda unutulup gitmiştir. Eserleri yok. Biz ise siyasi hayatımızın tamamında gençlerimize güvenlik. Sizlerin her alanda yolunu açmanın gayreti içinde olduk. Seçilme yaşı biliyorsunuz 30'du bunu önce 25'e daha sonra 18'e biz indirdik. Niye bunlar yapmadı? Çünkü gençlerine güvenmiyordu. Gençlerimize güvendik, inandık onlarla da yolları yürüdük ve yürüyoruz. Pazar günü seçimlerin sonuçlarına göre en genç milletvekilinin dördününü bizim partimizden olması bunun ispatıdır. Gençlik kollarımı başkanımı İzmir'de bölgesinde ilk sırada aday göstererek bu konudaki kurumsal tavrımızı da ortaya koyduk. CHP Genel Başkanı ise asla böyle bir adım atmadı, atamaz. Bu yürek ister yürek. Zihinsel devrimi gerçekleştirmediğiniz sürece bu işi gerçekleştiremezsiniz. Biz şu anda zihinsel devrimi gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Zihinsel devrimi sizinle gerçekleştireceğiz.

Gençler, şurası düne kadar neydi biliyor musunuz? Burası geçmişi itibarıyla meşhur Rami Kışlası'ydı. Fakat daha sonra ne oldu burası Rami Gıda çarşısı oldu. Ben burada çalıştım halini bilirim buranın ve daha sonra burasının farklı bölgelere taşınma süreci oldu. Ondan sonra Kültür Turizm Bakanımla burayı konuştuk ve şu anda gördüğünüz hale getirdi.

İstanbul susuzdu, çöp çukur çamurdu ve İstanbul'u o susuzluktan başkanınız kurtardı. Kokusundan geçilmeyen Haliç'i bilmez. Yüzmek filan öyle bir şey yok orada. Cumhurbaşkanınız o zaman belediye başkanı olarak ilk işim oranın pis suyunu Alibeyköy'deki bir taş ocağına oranın kirli suyunu aktardık. Haliç'in o pis kokusundan çevrei kurtardık ve Boğaz'ın suyunu bir tünel hattıyla Haliç'e gönderdik. Haliç'e gönderdiğimiz bu su ile de Haliç'in suyunu temizledik.

Çöp dağlarını kaldırdık, çukurları yok ettik. Doğal gaz noktasında 50 bin eve doğal gaz vermişlerdi ben görevi bıraktığımda 1 milyon 250 bin eve biz doğal gazı getirdik. Gençler özellikle seçilme ihtimali olmayan yerlerden CHP aday gösterdi. Bu zat gençlere güvenmiyor, bu zat gençlerin Meclis'te olmasını istemiyor. Gençlerimizin özgüven sahibi olmasından rahatsızlık duyuyor. Aslında bu şahıs gençleri kendisine en büyük rakibi olarak görüyor.

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