Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Gaziantep’e geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için uçakla Gaziantep’e geldi. Erdoğan, Gaziantep Havalimanı’ndan otobüsle geniş güvenlik tedbirleri altında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na hareket etti. Erdoğan, Demokrasi Meydanı’nda halka hitap edecek.

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