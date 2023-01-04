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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecileri uyardı: Kendinize ayar verin ayar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecileri uyardı: Kendinize ayar verin ayar

7. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbeci zihniyetin kullandığı gazetecileri hatırlatarak uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 20:58:00 - 2023-01-04 21:03:20

7. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte gazetelerin kendisi hakkında attığı "Muhtar bile olamaz" manşetleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar." ifadelerini kullandı.

7. Anadolu Medya Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Seçilmiş Başbakan'a diktatör diyen gazeteciler gördük"

Okuduğu şiir nedeniyle 28 Şubat döneminde verilen hapis cezasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetelerin kendisi için, "Muhtar bile olamaz" şeklinde haberler yaptığını söyledi. Erdoğan, "12 Eylül darbecilerine manşetlerden selam çakan medya kuruluşlarımız olmuştur; hatta ileri gidiyorum kalemşorler olmuştur. Ülkenin seçilmiş başbakanına diktatör diyen gazeteci kılıklılar gördük. 28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organlarımız vardı. Okuduğumuz şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını 'muhtar bile olamayacak şeklinde adeta kutlayan gazeteler gördük" ifadelerini kullandı.

"Millet size ayar verir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada bir muhtarları küçümsemek, iki yarının siyasetine kendine göre yön vermek. Ne oldu? Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu. Önce bu başlıkları atanlara bir şeyi hatırlatmak lazım; kendinize ayar verin ayar. Ayar vermezseniz millet size ayar verir. Hükümetlerimiz döneminde hak ve özgürlükleri genişletmek için yaptığımız bir yasa değişikliğine '411 el kaosa kalktı' diyerek saldıran, vesayet odaklarına davetiye çıkaran medya kuruluşları oldu.

"Bay Kemal niye konuşmuyorsun?"

Kandil'deki terör baronlarına 'yere izmarit atmıyorlar' diye övgü yağmurları yapan gazeteler gördük. Şu anda o baronlar kız yavruların taciz edildiği merkezler hale geldi. Bay Kemal niye konuşmuyorsun? Oraya niye sesin çıkmıyor? Diyarbakır annelerine niye bir ziyaret etmiyorsun? Orayla niye bir irtibat kurmuyorsun. İşte sen kurmazsan millet sana hizaya gelmeyi gösterecek."

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