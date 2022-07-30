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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını bugün açıklayacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'da bir açılışa katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:00:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını bugün açıklayacak

Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı.

Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar yükseldiğini belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

"Fındık müstahsilini enflasyona ezdirmeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

 

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