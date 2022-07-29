Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Ordu’ya geliyor. Kentte 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı, fındık fiyatını da açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ordu’ya geliyor. Türkiye’nin en çok fındık üreten kenti olan Ordu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz bölgesinin fındık fiyatını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda fındık fiyatını açıklarken kentte 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek.

‘Asla enflasyona ezdirmeyiz’

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi TRT özel yayınında 'Şimdi bu hafta sonu mesela ben Ordu'ya gidiyorum. Ordu'da da orada şimdi herkesin beklentisi 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Zaten yani çayın olduğu yerde onu açıklıyoruz, buğdayın olduğu yerde buğdayı açıklıyoruz. Şimdi fındığın olduğu bölgeler Trabzon, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, vesaire onların da artık şu anda mevsimi geldi. Yani alavere dalaverecilere falan işi bırakmadan biz bu açıklamayı yapacağız. Bu açıklamayı yaparken ben Bay Kemal'in ağzına bakıp bir de ortağı hanımefendinin ağzına bakıp da biz rakam açıklayamayız, bizim sırtımızda küfe var. Dolayısıyla bu küfenin gereği neyse biz bu açıklamayı yaparız; ama bu açıklamayı yaparken de bütün fındık müstahsilini asla enflasyona filan biz ezdirmeyiz.' açıklamasında bulunmuştu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de “Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi’ne fındık fiyatını buradan duyuracak” dedi.