Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'in sebebi Müslümanlardaki birlik eksikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) düzenlediği etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de yaşayan Müslüman ve Türk toplum tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin unutmayın bir fiziki coğrafyası var bir de gönül coğrafyası var.

Ülkemizin gönül sınırları aslında fiziki sınırlarının çok çok ötesindedir. İşte bunuun için coğrafi bağımız bulunmasa da Arakanlı kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için yollara düşüyoruz.

İşte bunun için Türk cumhuriyetlerindeki akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz.

Amerikalı Müslüman kardeşlerimizle bizim sınırları aşan mesafe engel tanımayan gönül coğrafyamızın içindedir.

Ekonomik durumu bizden çok ilerde olan ülkelerin sığınmacılarını kabul etmemek için birbirini yediği dönemde biz 3.5 milyonu aşkın Suriyeli mazluma sahip çıktık.

ABD'deki müslümanların ülkemize olan ilgisinin arttığını görüyorum.

Kardeşlerim 194 ülkenin içinde olduğu BM kurulunda 5 ülkenin dudakları arasına bir dünya mahkum edilemez. Daimi üye, geçici üye bu ayrımın olmaması lazım. Eğer olacaksa 20 üyenin 20'si daimi üye ve dönüşümlü olacak.

Artık ikinci dünya savaşı sonrası bir dünya yok. Şu anda yeni bir dünya inşaa ediliyor. BM adaleti temsil edecekse ancak bu şekilde temsil eder. Şu anda BM bunu başarıyor mu hayır? Suriye sorunu devam ediyor, çözebildi mi?

Suriye halkını hak ve özgürlük mücadelelerinde yalnız bıraktılar.

Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye’nin geleceğine kast eden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

İsrail verilen BM kararlarına uyuyor mu, hayır.

İdlib krizinde olduğu gibi bir sivilin bile burnunun kanamaması için sarf ettik.

İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz.

Şu anda huzurlarında aynı zamanda İslam işbirliği teşkilatının dönem başkanı olarak konuşuyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak aldığımız kararların uygulanması için her türlü çabayı gösterdik. Aldığımız kararlar dünyanın ilgisiyle olumlu bir şekilde geçti

Müslümanların dünya gündemini meşgul eden meselelerde etkilerin sınırlı olmamasının temel sebebi, Kuran'ı Kerim'in bu emrine Müslümanlar uymuyor. Uymadığı için bu parçalanmışlık bizi mahvediyor. Hepinizin toptan Allah'ın ipine sarılınız, Allah'ın Kuran'ına sarılınız devamında gücünüz gider, zayıf düşersiniz... İşte böyle olduğu için İslam alemi zayıf düştü. Ama bir olsaydık beraber olsaydık, kardeşliğimizin gereğini yerine getirseydik bir başka olurdu.

Açık söylüyorum Filistin meselesinin onca yıldır çözüme kavuşturamamasının nedeni Müslümanlardaki birlik eksikliğidir.

Müslümanlar olarak, dertlerimizin devasını kendimizde aramalıyız.

Tüm bu sorunların çıkmaza girmesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel barış ve istikrarın garantörü kuruluşların acziyetini elbette kabul ediyoruz. Bu kuruluşların, yapıları gereği, çoğu zaman küresel barıştan ziyade, belli güçlerin çıkarlarının korunmasına hizmet ettiklerini biliyoruz.

Mezhebi ve etnik farklılıklarımızı çatışma veya üstünlük vesilesi değil, ümmetin renkliliğinin, zenginliğinin birer timsali olarak göreceğiz. Diğer din mensuplarını dışlamadan, insanlığın ortak paydalarında buluşmanın yollarını arayacağız.