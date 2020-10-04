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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ilhakına onay veren her girişim Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ilhakına onay veren her girişim Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail'in Kudüs'ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin ilhakına onay veren her girişim Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail işgalini meşrulaştıran , Kudüs ve Filistin topraklarına ilhak planlarına rıza gösteren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını görmezden gelme girişimleri Selahaddin-i Eyyubi'nin emanetine ihanettir." dedi.

Erdoğan, HÜDA PAR'ın düzenlediği Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu için Cumhurbaşkanı İshak Sağlam'a gönderdiği mesajda, Kudüs'ün ikinci fatihini ve kahraman askerlerini rahmetle andıklarını ifade etti. " Selahaddin Eyyubi Allah'ın evi esaret altındayken  nasıl  rahat uyur? " O büyük bir Kudüs aşığı komutandı." dedi.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Şark'ın en sevilen padişahı" olarak nitelendirdiği Selahaddin Eyyubi'nin, sadece Müslümanların gönlünde değil, muhaliflerinin gözünde de farklı bir yeri olduğunu vurgulayan adalet, cesaret, rahmet ve kahramanlık timsaliydi.

Kudüs'ü tüm inançlara emanet eden atalarımızdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde  "La ilahe Illallah, İbrahim Halilullah" ifadesi El Halil kapısına kazınmıştı. medeniyetimizin Kudüs hakkındaki görüşünün en güzel ifadesidir. İlhak planlarını onaylayan ve Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını hiçe sayan her girişim Selahaddin'in emanetine ihanettir. "

Erdoğan, "normalleşme" adımlarıyla bu tür çabaların arttığı bir dönemde düzenlenen sempozyumun Selahaddin Eyyubi'nin vasiyetine uygun olarak ümmetin mutluluğu ve Kudüs'ün geleceği açısından hayırlı olmasını diledi.

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