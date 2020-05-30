Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil milyonlarca gönüldür

İstanbul'un fethinin 567. yılı dün büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin bir toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi.

Erdoğan paylaşımında, "29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerine yer verdi.