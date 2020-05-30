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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil milyonlarca gönüldür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul fethine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:38:00 -

İstanbul'un fethinin 567. yılı dün büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamalar sırasında yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak fethedilenin bir toprak parçası değil gönüller olduğunun altını çizdi.

Erdoğan paylaşımında, "29 Mayıs günü el değiştiren sadece bir şehir değildir. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açıldığı bu tarih insanlığın hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

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