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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisine gitmek için yola çıktı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisine gitmek için yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:22:00 - 2020-10-17 14:54:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisine gitmek için yola çıktı

İstanbul'da dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih sondaj gemisine gerçekleştireceği ziyarete gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Yeni müjdeyi duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'da helikopterle gemiye çıkarak doğal gaz çalışmaları sonucu ulaştıkları yeni bir gelişmenin müjdesini buradan kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Zonguldak'taki Fatih gemisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşılayacak.

Grup toplantısında duyurmuştu

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi vermişti. Erdoğan, "Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgede 800 milyar metreküplük rezerv bulunuyor

Fatih sondaj gemisi, ağustos ayında Tuna 1 olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfetti. Söz konusu gazın 2023 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yapılan sondaj çalışmalarının bin metre daha derinliğe ineceğini belirterek, keşfedilen gaz miktarının artabileceğini söylemişti. Uzmanlara göre, bölgede toplam 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğu tahmin ediliyor.

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