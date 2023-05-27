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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camisi'nde böyle karşılandı: İşte ordu işte komutan
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan Camisi'nde böyle karşılandı: İşte ordu işte komutan

Yeniakit Publisher
2023-05-27 23:17:00 - 2023-05-27 23:25:36

Akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar sloganlarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Eyüpsultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Eyüpsultan Camisi'ne geldi. Camiye girişi sırasında çevredeki vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Camide Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Vatandaşlardan sevgi seli

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan için, "İşte ordu, işte komutan" sloganları atıldı.

Akşam namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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