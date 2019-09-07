Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Eskişehir il teşkilatıyla bir araya geldiği yemekte yaptığı konuşmada, sorumluluklarının büyük ve bir o kadar şerefli olduğunu vurgulayarak, çocuklara bırakacakları en büyük mirasın bugüne kadar ve bundan sonra ülkeye kazandırılan eserler, millete yapılan hizmetler olacağını söyledi.

Eskişehir'e şu ana kadar 25-26 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Biz bu yatırımı yaparken burada farklı hesaplar içinde olmadık, bu vatan bizim öyleyse buraya bu hizmetleri yapmamız gerekir dedik. Türkiye'de ilk Yüksek Hızlı Tren uygulamasını Eskişehir'imize yaptık." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'e çok ciddi manada bölünmüş yol yatırımlarının yapıldığına, Yüksek Hızlı Tren sayesinde Ankara-Eskişehir arasının kısaldığına, konforlu bir yolculuk yapılabildiğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır. Aynı şekilde diğer hizmet alanlarında da milletimizin beklentilerine ve taleplerine uygun şekilde değişim kanallarını işletmeyi sürdüreceğiz."

"Yaptığımız bir yıllık değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin başarıyla işlediğini, sadece uygulama ile ilgili küçük dokunuşlara ihtiyaç olduğunu gösterdi." diyen Erdoğan, yargı reformu müjdesini milletle paylaştıklarını anımsattı.

- "Kanaat önderlerini bulacağız ve onlarla yönetimlerimizi oluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformunun somut adımlarını atmaya başlayacaklarını belirterek, "Gelirken ne dedik; eğitim, sağlık, adalet, emniyet dedik. Türkiye'yi bu dört temel taş üzerinde yükselteceğiz dedik. Ardından ulaşım, enerji, tarım. Bütün bunlarla beraber işte yanıbaşınızda Polatlı, adeta tarımın merkezi halinde." şeklinde konuştu.

Çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep söylediğimiz gibi durmak yok yola devam. Eskişehir'de aynı anlayışla gece gündüz çalışacağınıza inanıyorum. Bu duygular içerisinde kongrelerimizi yaparken özellikle başta ilçelerimizin, ilimizin Ömerlerini bulacağız. Ne demek; kanaat önderlerini bulacağız ve onlarla yönetimlerimizi oluşturacağız. Bazıları bunu farklı yere çekerler, çeksinler. Bununla ne demek istediğimiz belli. Büyük kongreye girerken de inşallah Merkez Karar Yönetim Kurulumuzu da böyle oluşturacağız.

Aynı şekilde kadın kollarımızı böyle oluşturacağız; Ayşeler, Haticeler, Fatmalar... Böyle oluşturacağız, böyle seçeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Gençler yine bu şekilde olacak ve bu gençleri de iyi seçeceğiz. Onlar da bulunduğu ilçenin aynı şekilde seçilmişi, sevileni olacak. Bizim gençlerimizin kimlerden oluştuğunu biliyorsunuz, burada hassas olacağız."

Gençlik teşkilatlarının da buna göre çok daha gayretli olacağının altını çizen Erdoğan, "Gençliğiyle, kadın kollarıyla, ana kademeleriyle Eskişehir teşkilatımız bu kongrelerden çok daha güçlü bir şekilde çıkacak ve 2023'e böyle hazırlanacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Odunpazarı Modern Müzesi ve restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin Eskişehir'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İstiklal Harbimizin safhalarının 100. yıl dönümlerini kutlamaya başladığımız bir dönemde şehrimize kazandırılan bu hizmetlerin yeni bir 100 yıllık atılımın işaretleri haline dönüşmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

(Bitti)