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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-08-31 20:31:09 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."
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