Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad sorusuna cevap verdi! “Siyasette küslük dargınlık olmaz”
AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "siyasette küslük olmaz" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, ''Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?'' sorusuna ''Olabilir'' yanıtını verdi. Olası görüşmenin zamanı da sorulan Cumhurbaşkanı ''Tarih verilir mi?'' diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.
Başkan Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız" ifadelerini kullandı.