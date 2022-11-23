  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad sorusuna cevap verdi! “Siyasette küslük dargınlık olmaz”
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad sorusuna cevap verdi! “Siyasette küslük dargınlık olmaz”

AK Parti Grup Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "siyasette küslük olmaz" yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad sorusuna cevap verdi! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ''Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olur mu?'' sorusuna ''Olabilir'' yanıtını verdi. Olası görüşmenin zamanı da sorulan Cumhurbaşkanı ''Tarih verilir mi?'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği de soruldu.

Başkan Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir. Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23