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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ertan İskender ile
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ertan İskender ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ertan İskender ile görüştü

Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ertan İskender ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

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