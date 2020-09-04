Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemde olan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ilk seçim 2023'te, kesintisiz 3 hizmet yılı var" dedi.
Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Önümüzdeki ilk seçimlerin 2023 yılında olduğunu belirten Erdoğan, "3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Erdoğan, "Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alı koyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.