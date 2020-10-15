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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Ulusal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni" nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'da yeni gelişen üniversitelerin eksikliklerini daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek gidermeyi hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren uyguluyoruz.

 

"Milletten alamadıkları gücü başka yerlerden almaya çalışarak imada bulunanların coşkusunu kursaklarında bırakacağız." "Yargı, ilk derece mahkemelerinden en yüksek organlarına kadar tüm unsurlarıyla adaletin tesisine hizmet etmektedir." Şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Seçim Haziran 2023'te yapılacak. Bunu öne almak söz konusu değil. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen sürenin dışında seçim yapılıyor? Bunlar aşiret devletlerinin yaptığı çalışmalarıdır. . " dedi.

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