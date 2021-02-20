Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emin Saraç Hoca'nın cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün hayatını kaybeden hadis alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze namazına katılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M. Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.
Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.