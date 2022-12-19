Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile bir araya geldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa final maçını seyreden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine gittiği Doha'da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Arjantin ile Fransa arasında oynanan final karşılaşmasını izleyen Erdoğan, maçın ardından eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir süre görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Arjantin'i, sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımla da kutladı. Erdoğan, paylaşımında, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.