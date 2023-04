Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu: En kısa sürede teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen "Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Pek çok müjdeyi içinde barındıran Kadir Gecesi'nin ve ardından gelecek bayramın heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin validesi Amine annemizin Ebva'daki son sözleriyle ifade edecek olursak, 'Her başlayan biter, her gelen gider, her yeni eskir, her taze bayatlar, her güzel çirkinleşir, her yaşayan ölür, ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır.' Başladıktan sonra ramazan da bitiyor. Unutmayın, insan hayatı da bitiyor." ifadelerini kullandı.

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar bizim şehitlerimiz ve Sevgili Peygamberimize komşu. Rabb'im ülkemizi, milletimizi, tüm insanlığı her türlü afetten, muhafaza eylesin diyoruz. Türkiye, maalesef potansiyel olarak depremiyle, seliyle, kuraklığıyla, heyelanıyla pek çok afete açık bir coğrafyaya sahiptir. Coğrafyamızı değiştiremeyeceğimize göre kendimizi afetlere karşı hazırlamamız gerekiyor. İşte örnekler burada. Bir afet yaşadık mı? Elazığ'da yaşadık ama ardından bu güzel eserleri inşa ettik mi? İhya ettik mi? Şimdi sizleri görünce çok mutlu oldum. Rabb'ime hamdolsun o afeti yaşadığımızda, buraya geldiğimde ne haldeydi ama şimdi ne hale geldi. Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon, kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Şehirlerimizi altyapısı ve üstyapısıyla modernleştirirken aynı zamanda felaketlere karşı dirençli hale getirdik. Tabii bu işler hem vakit alıyor hem de ciddi kaynak gerektiriyor. Daha önce Elazığ başta olmak üzere, çeşitli şehirlerimizde yaşanan depremler, sel felaketleri, yangınlar, sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir hasarla gerçekleştiği için yaraları hızlı bir şekilde sarmıştık. Ancak 6 Şubat depremleri yaklaşık 500 kilometrelik çapı, 14 milyon insanı etkileyen sonuçları, 313 bin binadaki 895 bin bağımsız bölümü oturulamaz hale getiren yıkım gücüyle bize her şeyi tekrar hatırlattı."

Afetlerin, özellikle de depremlerin hazırlıkları bitirmeyi beklemediğini söyleyen Erdoğan, "Öyleyse yapmamız gereken bir yandan yaşadığımız felaketin yol açtığı yıkımın izlerini silmek, bir yandan da gelecek muhtemel afetlere daha güçlü şekilde hazırlanmaktır. İşte Cumhur İttifakı buna hazırdır." diye konuştu.

Elazığ'da attıkları temeller ve teslim edecekleri anahtarların bu sürecin, yol haritasının bir özeti gibi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende inşası tamamlanan 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine vereceklerini belirtti.

Evlerine kavuşan tüm vatandaşlara yeni yuvalarının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, "Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505'inin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663'ünün de temelini atmış oluyoruz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi." ifadesini kullandı.

Elazığlıların gözlerine baktığında şimdiden 14 Mayıs'ı okuduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki, "Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz.", "Proje yapamayanlar temel atamazlar." ve "Yarın değil hemen şimdi" pankartlarını okudu.

Zemin artı üç veya dört katlı olarak inşa edilecek deprem konutlarını, iş yerleri, sosyal donatıları, çevre düzenlemeleri ve diğer unsurlarıyla adeta yeni mahalleler, yeni ilçeler tasarladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizin kadim yerleşim yerlerini de tarihine, kültürüne, sosyal ve ticari ihtiyaçlarına uygun şekilde ihya ediyoruz. Bugüne kadar Elazığ'da deprem konutları ve diğer projelerle 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay bay Kemal, senin ömründe kaç konut var acaba, söyler misin? Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar söyler misin? İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık biz. Biz yaptık onlar değil. Halen 1810 konut ile kamu binalarının, dükkanların, yurtların, okulların ve diğer hizmet birimlerinin yapımı sürüyor. İnşallah hem bunları hem yeni deprem konutlarımızı, hem yeni İlk Evim Projesindeki 1831 konutu ve 17 bin 500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz."