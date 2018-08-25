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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik saldırıya karşı en büyük güvencemiz milletimizin azmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında ekonomi vurgusu yaptı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik saldırıya karşı en büyük güvencemiz milletimizin azmi

Erdoğa'ın mesajı şöyle: 

"Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir."

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:08
  1. RECEP TAYYİP ERDOAN
  2. MALAZGİRT
  3. MESAJ

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